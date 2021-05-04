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18:33 04.05.2021

Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

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Российские наемники трижды нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Три случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников зафиксированы в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток по состоянию на 17.00 4 мая.

"Боевых потерь среди наших защитников нет. Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - говорится в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В ходе обстрелов противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, был замечен пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Беспилотник был своевременно подавлен средствами РЭБ.

Во вторник пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 30 гектаров территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 11 взрывоопасных предметов.

Теги: #всу #оос
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