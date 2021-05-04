События

16:53 04.05.2021

Несколько оппозиционеров приговорены к тюремным срокам в белорусском Гомеле

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В Гомеле вынесли приговор по делу доверенных лиц экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" во вторник.

"Судья дал всем ровно столько, сколько требовал прокурор", - подчеркнули правозащитники.

Так, Юрий Власов получил 6,5 лет колонии усиленного режима, Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин - по 6 лет колонии усиленного режима, Татьяна Каневская - 6 лет колонии общего режима.

Как сообщалось, 12 апреля в Гомеле начали рассматривать уголовное дело в отношении четверых доверенных лиц Тихановской. Они обвинялись по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых "приготовление к массовым беспорядкам" и "приготовление к захвату зданий и сооружений". Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

Все четверо обвиняемых - из Гомеля: официально безработный Власов, ремесленник Ивашков, таксист Шабалин и Каневская (она ухаживает за ребенком-инвалидом).

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Теги: #оппозиция #беларусь
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