В Азербайджане более чем в два раза выросло число заразившихся COVID-19, скончались 17 человек
Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 963 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 322 тыс. 761, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 418 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 17 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 597.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 296 тыс. 875 человек (+2 091 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 289 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 11 328 тестов на коронавирус (накануне 5 180 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 279 тыс. 163 тестов на COVID-19.