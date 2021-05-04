Первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии была посвящена Китаю - СМИ

Главы МИД G7 на первой встрече с начала пандемии обсудили общие позиции по отношению к Китаю, сообщают европейские СМИ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб еще до начала заседания призывали страны "большой семерки" объединиться перед лицом вызовов от Китая.

Рааб в понедельник говорил о "растущей потребности и необходимости в гибком кластере стран с одними ценностями, которые хотят защитить многостороннюю систему".

Блинкен, в свою очередь, отмечал, что у США нет цели сдержать Китай.

"Что мы пытаемся сделать - это поддержать порядок, основанный на международных правилах, в который наши страны так много инвестировали так много десятилетий ради блага, я бы утверждал, не только наших граждан, но и людей во всем мире, включая, кстати, Китай", - сказал Блинкен.

Другие страны G7 - Канада, Франция, Германия, Италия и Япония - по большей части разделяют опасения Британии и США по поводу Китая, хотя у некоторых из них другой подход к отношениям с Пекином.

Так, Италия до пандемии считалась одной из самых дружественных западных стран для Китая. В 2019 году она даже подписала соглашение в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

На повестке во вторник также были ситуация в Ливии, Эфиопии, Сомали, Беларуси, на западных Балканах, отношения с РФ и Ираном, а также переворот в Мьянме. В среду министры планируют обсуждать вакцинацию.