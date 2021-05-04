Лукашенко пригрозил работающему в Беларуси европейскому бизнесу проблемами в связи с санкциями

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил проблемами у действующего в республике европейского бизнеса и поручил правительству предоставить информацию о крупных европейских инвестпроектах в стране.

"Если европейцы хотя проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить - время покажет. Дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси. Посмотрим на их работу", - заявил Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром Романом Головченко.

Видеофрагмент встречи распространил близкий к пресс-службе президента телеграмм-канал "Пул Первого".

"Главное - без ответа ничего не должно оставаться. Я всегда задаю вопрос, кому это выгодно и зачем (вводить санкции в отношении Беларуси - ИФ). Мы защищаем свою страну, мы хотим жить в своей стране. Нас что за это - санкциями по голове? Поэтому надо отвечать", - продолжил Лукашенко.

"Мы уже начали принимать такие решения", - отметил Головченко.

"Я вижу, но это только начало", - добавил президент.