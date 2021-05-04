События

13:37 04.05.2021

В Житомирской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, выполнены условия для выхода из "красной" зоны – Ляшко

2 мин читать
В Житомирской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, выполнены условия для выхода из "красной" зоны – Ляшко

В течение последнего месяца в Житомирской области наблюдается стойкое улучшение эпилдемиологической ситуации - еженедельная количество новых случаев заболевания COVID-19 уменьшилась за последний месяц в 3 раза, за последнюю неделю спад заболеваемости составляет -28%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме того, снижается количество новых госпитализаций подтвержденных и подозрительных случаев заболевания COVID-19 - за последний месяц количество новых госпитализаций в "ковидних" больниц области уменьшилась в 2 раза, а за последнюю неделю - на 21%.

Отмечается также и стабилизация ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ – если месяц назад эпидпорог был превышен на 40%, то сейчас превышение составляет 5% и продолжает падать.

"Такое улучшение эпидсистуации в Житомирской области стало возможным благодаря назначенным карантинным ограничением с 3 марта 2021 года. По состоянию на 4 мая 2021 в Житомирской области выполнены все основания для выхода из "красного" уровня эпидемической опасности", - отметил Ляшко.

В частности, загруженность коек с кислородом составляет 39% при целевом показателе 65%, уровень госпитализации за последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет 59 человек (при целевом показателе в 60 человек), динамика уровня госпитализаций меньше целевого показателя в +50%, и составляет -21%. Коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней есть меньше целевого показателя в 20% и составляет 16%. Охват тестированием в течение последних 7 дней в 100 тыс. населения превысил целевой показатель в 300 человек в 100 тыс. населения, и составляет 794 человека на 100 тыс. населения.

В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%, в Житомирской области должен быть установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности. При стабилизации показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, регион автоматически сможет перейти к "желтому" уровня эпидемической опасности.

Отмечается, что улучшение эпидситуации наблюдается также в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики, эти регионы могут выйти из "красного" уровня эпидемической опасности уже в течение ближайшие дни.

Теги: #ляшко #коронавирус #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:57 04.05.2021
Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

11:35 04.05.2021
В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

10:44 04.05.2021
В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

09:37 04.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

08:18 04.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

07:13 04.05.2021
США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

06:52 04.05.2021
На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

11:20 03.05.2021
За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

08:26 03.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

06:03 03.05.2021
В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в Житомирской области – Немчинов

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве и демократических устремлениях государств

ПОСЛЕДНЕЕ

Лукашенко пригрозил работающему в Беларуси европейскому бизнесу проблемами в связи с санкциями

В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

В центре Львове горел отель, никто не пострадал

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

Число погибших в результате крушения метромоста в Мексике выросло до 15 человек

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Президент США повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА