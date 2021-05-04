События

13:22 04.05.2021

В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

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В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая воздушная масса, ожидается холодная ночь и теплый день, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 5 мая, по всей стране осадков, только на Закарпатье вечером небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, в большинстве областей, кроме крайнего юга, на поверхности почвы заморозки 0-4°. Днём 16-21° тепла.

В Киеве также без осадков. Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днём 18-20°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 5 мая была зафиксирована в 2018 году и составила 30,2° тепла, самая низкая ночью – 0,7° ниже нуля в 1908 году.

В четверг, 6 мая, в Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие, местами умеренные дожди, ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Ветер преимущественно южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. На западе местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 12-17°. В южных и восточных областях 18-23°.

В Киеве небольшой дождь. Температура воздуха ночью 8-10°, днём 14-16°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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