События

13:19 04.05.2021

Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

1 мин читать
Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

Полиция задержала 22-летнего харьковчанина по подозрению в убийстве 29-летнего мужчины и его 24-летней сожительницы.

"Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вина задержанного будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам начальника полицейского главка Андрея Рубеля, спустя несколько часов после того, как тела погибших были обнаружены в квартире, где они жили, правоохранители располагали информацией о возможной причастности к убийству знакомого погибших.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи отрабатывают различные версии убийства, в том числе и убийство из ревности.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", - сказал Рубель.

Как сообщалось, вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в доме по ул. Дружбы Народов были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его 24-летней сожительницы. Тела обнаружила мать мужчины, которая пришла к сыну в гости.

Теги: #полиция #харьков #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 04.05.2021
В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

13:16 03.05.2021
В Харькове подростку оторвало пальцы в результате взрыва powerbank

В Харькове подростку оторвало пальцы в результате взрыва powerbank

12:52 03.05.2021
Харьковская полиция расследует двойное убийство в спальном районе города

Харьковская полиция расследует двойное убийство в спальном районе города

18:47 02.05.2021
Памятные мероприятия в Одессе прошли спокойно – Яровой

Памятные мероприятия в Одессе прошли спокойно – Яровой

17:54 02.05.2021
Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку – полиция

Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку – полиция

17:05 02.05.2021
В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство

В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство

14:11 02.05.2021
Правоохранители начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом

Правоохранители начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом

14:09 02.05.2021
Руководство Нацгвардии планирует усилить сотрудничество с Вооруженными силами Швеции

Руководство Нацгвардии планирует усилить сотрудничество с Вооруженными силами Швеции

09:47 02.05.2021
Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

Правоохранители взяли под охрану Куликово поле и Соборную площадь в Одессе

00:48 02.05.2021
В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

В Брюсселе полиция применила водометы против митингующих за отмену антикоронавирусных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве и демократических устремлениях государств

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине в ближайшие сутки без осадков, с холодной ночью и тёплым днём

В центре Львове горел отель, никто не пострадал

В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

Число погибших в результате крушения метромоста в Мексике выросло до 15 человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Президент США повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА