Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

Полиция задержала 22-летнего харьковчанина по подозрению в убийстве 29-летнего мужчины и его 24-летней сожительницы.

"Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если вина задержанного будет доказана в суде, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам начальника полицейского главка Андрея Рубеля, спустя несколько часов после того, как тела погибших были обнаружены в квартире, где они жили, правоохранители располагали информацией о возможной причастности к убийству знакомого погибших.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователи отрабатывают различные версии убийства, в том числе и убийство из ревности.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

"Мы вместе с прокуратурой будем настаивать на содержании под стражей без внесения залога", - сказал Рубель.

Как сообщалось, вечером 2 мая в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в доме по ул. Дружбы Народов были обнаружены тела 29-летнего мужчины и его 24-летней сожительницы. Тела обнаружила мать мужчины, которая пришла к сыну в гости.