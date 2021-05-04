В центре Львове горел отель, никто не пострадал

Из здания отеля по улице Коперника в центре Львове, где сегодня утром вспыхнул пожар, эвакуировали 12 человек, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"В 08:44 поступило сообщение о том, что во Львове по улице Коперника вспыхнул пожар. В 09:49 пожар в здании локализирован, в 10:10 – ликвидирован. В ходе тушения пожара эвакуировали 12 человек. Жертв и пострадавших нет", – указывается в сообщении пресс-службы.

В сообщении не указано название отеля, но судя по видео и сообщениям из соцсетей, речь идет об отеле "Джем", расположенном по улице Коперника, 18.

К тушению пожара привлекли 20 пожарных и 5 единиц техники.

Причину пожара выясняют.