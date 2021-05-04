События

12:27 04.05.2021

В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

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В Ивано-Франковской области мужчина открыл стрельбу на АЗС, два человека ранены

В Ивано-Фраковской области правоохранители задержали мужчину, который выстрелами из травматического пистолета ранил двух человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"3 мая около 4:00 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Черемхов, Коломыйского района, на автозаправке неизвестный мужчина открыл стрельбу, ранил двух человек и скрылся на автомобиле в неизвестном направлении. На место происшествия немедленно выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты и оперативные работники. Предварительно работники полиции установили, что на территории заправки было две компании, как вдруг между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других", - указывается в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие – 32-летний и 38-летний местные жители. Оба были госпитализированы.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, пересмотрели камеры видеонаблюдения и установили марку автомобиля, на котором сбежал злоумышленник. Вскоре полицейские с привлечением бойцов роты полиции особого назначения разыскали и задержали стрелка, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

Мужчина был задержан. Правоохранители изъяли оружие и вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Вскоре хулигану сообщат о подозрении, а суд изберет меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #ивано_франковская_область #полиция
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