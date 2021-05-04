В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

Дания с 6 мая разрешит возобновить учебу школьникам в начальных классах, а также открыть театры, концертные залы, кино и спортзалы, сообщает издание The Local.

Кроме того, с четверга ресторанам можно будет работать после 23:00 для мероприятий, где гости уже знают друг друга. Частные вечеринки больше не нужно будет заканчивать в 23:00.

Некоторые ограничения все же сохраняются. На входе в спортзалы, театры, кино и концертные залы посетителей будут просить предъявить "коронавирусный паспорт", показывающий, что его обладатель сделал прививку, переболел или сдал тест на коронавирус за последние 72 часа с отрицательным результатом.

Концертным площадкам, театрам и кино также придется ограничить число зрителей двумя тысячами человек, а бизнес-конференции и встречи смогут собирать до тысячи участников.

С начала пандемии в Дании заразились коронавирусом более 253 тыс. человек, более 2,4 тыс. умерли.