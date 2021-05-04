В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки, 3 мая, лабораторно подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 196 592). ...15 летальных случаев от вируса (всего 4681)", - написал Кличко в соцсети Facebook во вторник.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 30 пациентов с диагнозом Covid-19.

Выздоровели 72 человека из числа заболевших ранее. Всего коронавирус преодолели 124 573 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 87, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Дарницком районах – по 11 новых случаев.

Как сообщалось, 2 мая в Киеве выявили 95 новых случаев заболевания Covid-19, 1 мая - 117 новых случаев, 30 апреля - 671 случай, 29 апреля - 868 случаев, 28 апреля - 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.