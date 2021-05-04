События

10:44 04.05.2021

В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

1 мин читать
В Киеве выявлен 151 новый случай Covid-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки, 3 мая, лабораторно подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"151 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 196 592). ...15 летальных случаев от вируса (всего 4681)", - написал Кличко в соцсети Facebook во вторник.

За сутки в больницы столицы госпитализировали 30 пациентов с диагнозом Covid-19.

Выздоровели 72 человека из числа заболевших ранее. Всего коронавирус преодолели 124 573 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 87, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Дарницком районах – по 11 новых случаев.

Как сообщалось, 2 мая в Киеве выявили 95 новых случаев заболевания Covid-19, 1 мая - 117 новых случаев, 30 апреля - 671 случай, 29 апреля - 868 случаев, 28 апреля - 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:35 04.05.2021
В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

В Дании с 6 мая разрешат открыть театры, кино и начальную школу

09:37 04.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

08:47 04.05.2021
Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

08:18 04.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

07:13 04.05.2021
США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

06:52 04.05.2021
На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

11:20 03.05.2021
За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

08:26 03.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

06:03 03.05.2021
В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

02:03 03.05.2021
На Буковине выявлено 61 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 61 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве и демократических устремлениях государств

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Число погибших в результате крушения метромоста в Мексике выросло до 15 человек

Президент США повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой

Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение

На Буковине произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "ВАЗ"

Президент Филиппин сделал первую прививку от COVID-19

Обвалился мост на автодороге Львов-Луцк, никто не пострадал

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА