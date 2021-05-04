Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро вторника составило 153 млн 193 тыс. 587, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 210 тыс. 123 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 470 тыс. 920 инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 тыс. 500 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 925 тыс. 604, число скончавшихся 218 тыс. 959, поправились более 16 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 779 тыс. 529 заболевших, из них умерло 408 тыс. 622 человека, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 414,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 778 человек, Индии - 160, Бразилии - 1 тыс. 912.