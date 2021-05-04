События

09:37 04.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 153 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро вторника составило 153 млн 193 тыс. 587, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 210 тыс. 123 человека.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 470 тыс. 920 инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 тыс. 500 летальных исходов.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 925 тыс. 604, число скончавшихся 218 тыс. 959, поправились более 16 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 779 тыс. 529 заболевших, из них умерло 408 тыс. 622 человека, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 414,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 778 человек, Индии - 160, Бразилии - 1 тыс. 912.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:18 04.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

07:13 04.05.2021
США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

06:52 04.05.2021
На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

11:20 03.05.2021
За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

08:26 03.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

06:03 03.05.2021
В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

02:03 03.05.2021
На Буковине выявлено 61 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 61 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

21:56 02.05.2021
Суточный прирост коронавируса в странах Балтии сократился до 1,5 тыс. новых случаев

Суточный прирост коронавируса в странах Балтии сократился до 1,5 тыс. новых случаев

20:50 02.05.2021
В Азербайджане спад случаев COVID-19, 23 человека скончались за сутки

В Азербайджане спад случаев COVID-19, 23 человека скончались за сутки

12:23 02.05.2021
За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

Польша поддерживает украинский народ и стремление Украины в НАТО – Зеленский

Президенты Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве и демократических устремлениях государств

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Число погибших в результате крушения метромоста в Мексике выросло до 15 человек

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Президент США повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой

Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

США не стремятся оказывать давление на Китай, когда на это нет причин

Великобритания готова к улучшению отношений с РФ при условии, что та изменит поведение

На Буковине произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "ВАЗ"

Президент Филиппин сделал первую прививку от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА