Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Киеве

Два человека погибли на пожаре в двухэтажном жилом доме в Голосеевском района Киева, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"04 мая в 2:29 в оперативно-координационный ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Китаевская, 32/2, что в Голосеевском районе столицы. Во время ликвидации пожара в одной из комнат на втором этаже предварительно где и возник пожар спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что огонь охватил крышу двухэтажного жилого дома, а также квартиры на 1-м и 2-м этажах.

Отмечается, что для подвоза воды также привлекали дополнительную технику.

Пожар на площади 150 кв.м локализовали в 4:53 и ликвидировали в 6:24.

К ликвидации привлекалисьы 9 единиц техники а также 40 человек личного состава.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.