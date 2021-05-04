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08:31 04.05.2021

Президент США повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

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Президент США повысил лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

Президент США Джо Байден поднял лимит на прием беженцев до 62 тыс. 500 человек.

"Сегодня я пересматриваю ежегодный лимит приема беженцев в США до 62 тыс. 500 человек в этом финансовом году", - говорится в заявлении Байдена.

"Это сотрет исторически низкое число в 15 тыс. человек, установленное предыдущей администрацией, которое не отражало ценности Америки как государства, которое приветствует и поддерживает беженцев", - отметил он.

В отдельном заявлении администрация президента США уточнила, что из 62 тыс. 500 выделяемых мест 22 тыс. будут выделены беженцам из Африки, 13 тыс. беженцам с Ближнего Востока и Южной Азии, 6 тыс. беженцам из Восточной Азии, 4 тыс. беженцам из Европы и Центральной Азии, 5 тыс. беженцам из Латинской Америки и Карибского бассейна, а оставшиеся 12 тыс. 500 останутся нераспределенными.

Президент признал, что страна не достигнет лимита в этом году, предупредив, что потребуется время для восстановления инфраструктуры, необходимой для приема и поддержки десятков тысяч беженцев.

Он также выразил готовность установить предельный уровень в 125 тыс. беженцев в течение следующего финансового года.

Ранее администрация США сохранила лимит в 15 тыс. беженцев, установленный при бывшем президенте Трампе.

Однако после негативной реакции Байден обязался повысить лимит.

Теги: #сша #лимит #беженцы
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