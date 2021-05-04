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08:18 04.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 2 472 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 7 815 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 472 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 7 815 человек, умерло 166 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 472 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 мая 2021 года. В частности, заболели 122 детей и 22 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 166, выздоровело – 7 815 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook во вторник утром.

Днем ранее, 03 мая зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, 02 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 01 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 2 088 410 человек, 44 916 пациентов скончались, 1 689 630 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (324), Черкасской (253), Днепропетровской (220), Харьковской (191) и Одесской (168) областях.

За сутки 03 мая 2021 года в Украине привито 919 человек, 756 022 человека привито с начала прививочной кампании. 

Теги: #коронавирус #украина
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