События

07:44 04.05.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 4 мая, зафиксировано 1 нарушение прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, недалеко от Авдеевки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 03 мая, российские наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 03 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня", - подчеркнули в штабе ООС.

В частности, вблизи Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи поселков Широкино и Лебединского наемники совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм. В районе н.п. Пески враг вел огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у н.п. Луганское - из стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ. 

Теги: #оос #сводка #украина
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