США с 4 мая ограничивают поездки из Индии из-за коронавируса

США с 4 мая вводят ограничения на поездки из Индии на фоне высокого роста заболеваемости коронавирусом в этой стране, сообщили в пятницу, 30 апреля, в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что решение администрации президента США Джо Байдена принято на основе рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.

"Эти ограничения будут действовать в связи с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и распространением многочисленных штаммов", - сказала Псаки.

Ожидается, что эти ограничения не затронут американских граждан, которые возвращаются на родину.

Днем ранее Госдепартамент США призвал американцев по возможности не посещать Индию.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов. Жители ожидают помощи на улицах возле больниц в машинах скорой помощи, а кому-то приходится лежать на самодельных спальных местах.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.