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07:10 04.05.2021

Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

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Фон дер Ляйер предлагает ЕС принимать вакцинированных туристов

Странам ЕС пора возвращать жизнь в сферу туризма и потому - пускать на свою территорию туристов из стран, в которых ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает особых опасений, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем принимать у себя вакцинированных гостей, а также людей (не обязательно вакцинированных - ИФ) из стран, в которых ситуация в сфере здравоохранения - хорошая", - написала она в твиттере.

По мнению фон дер Ляйен, "пора возродить туристический бизнес, а также дружбу с другими странами. Но делать это нужно, соблюдая нормы безопасности".

Они подчеркнула, что ЕС нужен механизм, который позволит быстро ограничивать контакты с той или иной страной, если на ее территории возникнет опасный штамм COVID-19.

Теги: #туризм #европа #вакцинация
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