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06:52 04.05.2021

На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

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На Буковине выявлено 58 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 58 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 425 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в понедельник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 3 мая, выздоровело 425 человек, 63 529 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 77 430 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 676 человек.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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