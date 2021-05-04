На Буковине произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "ВАЗ"

В Черновицкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "ВАЗ", сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"21-летний местный житель двигался на автомобиле «ВАЗ» по автодороге со стороны села Маршинцы в направлении Тарасовке. Не справившись с управлением, водитель допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим опрокидыванием. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи решают вопрос внесения сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.