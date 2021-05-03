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22:27 03.05.2021

Обвалился мост на автодороге Львов-Луцк, никто не пострадал

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Обвалился мост на автодороге Львов-Луцк, никто не пострадал

На автодороге "Львов-Луцк" 3 мая обвалился мост, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Водители, в селе Гаек, Каменка-Бугского района Львовской области произошел обвал путепровода. Поэтому автодорога Н-17 Львов - Луцк на этой участке не проезжая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организован объезд по схеме (направление из Львова): необходимо доехать до Каменки-Бугской, там осуществить поворот налево и затем - автодорогой Т-14-25 в Жовкву, после чего по дороге Р-15 в Червоноград, затем дорогой Т-14-10 в Радехов. А дальше - по обычному маршруту.

В обратном направлении действует и сама схема движения.

Также сообщается, что грузовики будут направлять на автодорогу М-06 Киев - Чоп.

Об инциденте сообщил также депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, отметив, что в результате обвала никто не пострадал.

Вместе с тем, Зинкевич не рекомендует ехать через с. Силец – Добротвир. "Дорога практически полевая с действительно глубокими выбоинами", - отметил он.

 

Теги: #мост #украина #дорога #львовская_область
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