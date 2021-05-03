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19:21 03.05.2021

В Турции задержан помощник бывшего лидера организации ИГИЛс

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Вблизи Стамбула (Турция) задержали помощника убитого лидера террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, сообщает турецкое агентство Анадолу.

Как сообщается, гражданин Афганистана находился в Турции по поддельному паспорту. Для его задержания полиция и разведка подготовили спецоперацию.

Мужчину, известного как Басим, подозревают в организации военных учений для ИГИЛ и причастности к организации терактов в Сирии и Ираке. Отмечается, что он также помогал аль-Багдади скрываться в сирийской провинции Идлиб в 2019 году.

Теги: #помощник #лидер #турция #игил
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