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18:48 03.05.2021

Из-за пандемии коронавируса в Германии отменили уже второй Октоберфест подряд

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Из-за пандемии коронавируса в Германии отменили уже второй Октоберфест подряд

Пивной фестиваль Октоберфест отменяется в Германии второй раз подряд из-за пандемии коронавируса, сообщили в понедельник премьер-министр Баварии Маркус Зедер и бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

"C тяжелым сердцем после серьезных размышлений принято решение отмены", - сказал Зедер журналистам по итогам консультаций, в которых приняли участие бургомистры ключевых городов Баварии.

По его словам, ответственность за здоровье граждан перевесила, и решение было принято "в интересах всего населения".

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят. Это был последний фестиваль перед пандемией коронавируса в ФРГ.

Теги: #октоберфест #отмена #германия
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