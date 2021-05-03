Дуда посетит саммит Крымской платформы в августе – Зеленский

Президент Польши Анджей Дуда принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского и уже в августе планирует посетить Киев, чтобы принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

"Искренне рад, что президент Польши Анджей Дуда принял мое приглашение и в августе этого года посетит Киев - для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - написал Зеленский в Твиттере в понедельник.

Как сообщалось, 3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу, где провел встречу с польским президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран.

Позже, во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой для представителей прессы о будущем европейской политики, Зеленский выразил надежду, что "в ближайшем будущем проблемные вопросы между Украиной и Польшей будут решены".

Кроме того, глава государства поздравил Дуду с 230-й годовщиной Конституции Польши и пригласил его в Киев на саммит Крымской платформы.

"Жду Анджея Дуду вместе с первой леди на саммите Крымской платформы в дни 30-летия украинской независимости. Для нас это будет очень важно. Это будет первый важный саммит, где будут только наши друзья и партнеры. Это саммит, который связан с деоккупацией крымского полуострова", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось, 26 февраля 2020 года Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению 23 августа 2021 года в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Позже стало известно, что Украина развивает "Крымскую платформу" как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию Крыма, а также защиты прав и интересов граждан Украины.