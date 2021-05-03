Вступление Украины в НАТО обсудят на саммите Альянса в июне - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО.

"На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО", - заявил Дуда во время совместного брифинга с Зеленским о будущем европейской политики.

Ранее в ходе вступительных слов на саммите президентов 5-ти стран глава Литвы Гитанас Науседа заявил, что "Литва не признает оккупацию Крыма".

"Хочу подчеркнуть, что Литва никогда не признает нелегальную аннексию Крыма и будет действовать в направлении завершения фактической оккупации восточной части Украины", - заявил Науседа.

Как сообщалось, 16 апреля на брифинге по итогам встречи президентов Украины, Франции и канцлера Германии Владимир Зеленский заявил, что "рассчитывает услышать на саммите НАТО поддержку предоставления Плана действий относительно членства".

"Что касается Франции и президента Макрона, мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может быть, но это зависит не только от Франции ... В июне будет саммит НАТО, и там обязательно услышим, есть ли такой сигнал, и от каких конкретно стран мы слышим поддержку в вопросе ПДЧ", - сказал Зеленский.