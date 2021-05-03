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16:06 03.05.2021

В Донецкой области пьяный водитель наехал на пешеходов: погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей

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В Донецкой области пьяный водитель наехал на пешеходов: погиб 45-летний мужчина, травмированы двое детей

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего вечером 1 мая в Донецкой области, в результате которого погиб 45-летний мужчина и травмированы двое малолетних детей, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники полиции начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что 1 мая 2021 года, около 19:30, 23-летний житель Покровска, находясь за рулем автомобиля марки "Geely" в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине", - говорится в сообщении в понедельник.

В нем отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия "9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней - тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы".

Теги: #донецкая_область #дтп
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