Блинкен в Лондоне информировал коллег о планах США по КНДР

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник на старте работы министерского саммита G7 в Лондоне рассказал коллегам о планах США по решению северокорейской проблемы, сообщают европейские СМИ.

Во встрече также принимают участие представители Индии, Южной Кореи, ЮАР, а также Брунея.

По сообщению Госдепа, Блинкен в понедельник провел переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи, в ходе которых, в частности, речь шла о КНДР.

Ранее в Белом доме сообщали, что завершили анализ ситуации с КНДР и пришли к выводу, что с Пхеньяном будут проявлять "стратегическое терпение", так как сейчас стремиться к крупному соглашению с ним нет смысла.