Зеленский на саммите лидеров 5 государств: война на востоке Украины и оккупация Крыма – это война в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на саммите с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, заявил о важности поддержки Украины европейскими странами в условиях оккупации Крыма и войны на Донбассе, поскольку "это война в Европе".

"Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины – наш полуостров Крым - и когда у нас идет война на востоке, - это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе", - заявил Зеленский в ходе своего выступления на саммите глав Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которое транслировалось на официальной странице Офиса президента Украины в Фейсбуке.

Зеленский добавил, что "Украина, как и страны Европы, желает жить в демократическом мире".

"У нас (со странами ЕС – ИФ) одни и те же стремления и взгляды, но разный опыт. Многие годы Украины боролась за свою независимость. И сегодня то же происходит на востоке нашей страны, где мы вновь отстаиваем свою независимость", - сказал президент

Он добавил, что "для Украины всегда кто-то писал законы, она всегда была частью той или иной империи, поэтому доверие к законности, к праву, к международным законам у украинцев всегда скептическое".

Глава государства напомнил, что "первая украинская Конституция была написана Пилипом Орликом в 18-м столетии, однако провозгласили ее только в 1996 году". Кроме того, Зеленский отметил, что Украина долгое время находилась в составе СССР.

"Я сам родился в СССР. И хочу сказать, что там были плюсы и минусы. Но мы понимаем, что там не было у людей права на свободу слова, на право выбора, на право частной собственности", - подытожил он.