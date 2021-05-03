Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу, где проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран.

"Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия Конституции Польши, а также проведет встречу с польским президентом Анджеем Дудой и лидерами других стран», - сообщает пресс-служба президента в Телеграм-канале.

Ранее 3 мая Зеленский поздравил Дуду с праздником польской Конституции.

"Демократические ценности – признак истории Польши. Анджей Дуда, ценю польскую традицию законотворчества и внедрения реформ. Конституция 3-го мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и всю европейскую общественность", - написал он.

На торжествах в Польше, по информации СМИ, также будут присутствовать президенты Эстонии, Латвии и Литвы