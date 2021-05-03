События

12:52 03.05.2021

Харьковская полиция расследует двойное убийство в спальном районе города

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Харьковская полиция расследует двойное убийство в спальном районе города

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту убийства 29-летнего мужчины и его 24-летней сожительницы.

"Тела сожителей с многочисленными колото-резаными ранениями были обнаружены в квартире по улице Дружбы Народов, где они проживали", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу вечером от матери погибшего. Женщина пришла в гости к сыну и его сожительнице и обнаружила их мертвыми.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #харьков #убийство
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