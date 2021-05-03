Пожар в здании бывшего пивзавода тушили на Львовщине

Пожар на территории бывшего пивзавода в городе Радехов ликвидировали сотрудники ГСЧС во Львовской области утром в понедельник.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС во Львовской области, сообщение о пожаре в недействующем трехэтажном здании по улице Стояновской в городе Радехов поступило в службу спасения 101 в 06:55 понедельника.

По указанному адресу размещены корпуса бывшего Радеховского пивзавода, который прекратил производство в 2007 году.

Огонь охватил большую часть здания, площадью 25х30 м.кв и высотой 14 метров. Ситуация осложнялясь тем, что расстояние от места пожара до частных домов было не более 30 метров.

По вызову прибыли 3 пожарных расчета, которые ликвидировали пожар в 08:47. Потерпевших в результате пожара нет, причины возгорания устанавливаются.