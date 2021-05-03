За минувшие сутки в Киеве 95 новых больных COVID-19

В Киеве за минувшие сутки выявили 95 больных коронавирусом, умерли 23 человека, выздоровели 66 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

"95 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 23 человека. Всего за период пандемии в городе 4666 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 196 441", - сообщил Кличко.

Заболели 59 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 33 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет. А также одна девочка 14 лет и два мальчика 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом, а также 94 пациента с подозрением на COVID-19 и с пневмониями.

В целом коронавирус с начала пандемии преодолел 124 501 житель столицы.