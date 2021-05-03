Более 755 тыс. граждан получили прививку от COVID-19 в Украине

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привит 755391 человек, сообщает Минздрав.

227358 человек привито против COVID-19 за неделю (с 26 апреля по 2 мая), из них вакцинировано одной дозой - 227 073 человека.

С начала кампании привит 755 391 человек, из них получили одну дозу - 755 101 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 получили первую дозу за границей).

Прививки против COVID-19 являются добровольными. Сейчас в Украине продолжается второй этап вакцинации.