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09:59 03.05.2021

Провокационные листовки появились в Берегово на Закарпатье, полиция ищет авторов

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Провокационные листовки появились в Берегово на Закарпатье, полиция ищет авторов

Полиция расследует факт нарушения равноправия граждан на Закарпатье после того, как в городе Берегово неизвестные расклеили листовки провокационного характера.

"2 мая полицейские Берегово зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - сообщает полиция Закарпатской области.

Следователи полиции квалифицируют такие действия злоумышленников по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины – "нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полицейские предпринимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

Как сообщают закарпатские СМИ, на листовках, сделанных на желто-голубом фоне, содержится антивенгерский текст с угрозами. Листовки должны были восприниматься как угроза украинских националистов венгерскому меньшинству.

 

Теги: #провокации #закарпатье #листовки
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