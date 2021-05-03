События

09:17 03.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн, число жертв - 3,2 млн

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн, число жертв - 3,2 млн

С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника составило 152 млн 871 тыс. 267, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 202 тыс. 541 человека, излечились около 129 млн.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 421 тыс. 598 инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 тыс. 45 летальных исходов, выздоровели более 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где за последние сутки обнаружено 368 тыс. 147 новых инфицированных (против 392 тыс. 488 сутками ранее), в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 млн 925 тыс. 517, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 тыс. 417 человек до 218 тыс. 959, поправились более 16 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14 млн 754 тыс. 910 заболевших, из них умерло 407 тыс. 639 человек, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 412,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 777 человек, Индии - 157, Бразилии - 1 тыс. 907.

Теги: #covid_19 #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 02.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3,19 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3,19 млн

13:39 01.05.2021
В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев заболевания COVID-19 за сутки

09:21 01.05.2021
Почти 50 тыс. человек привито против COVID-19 за сутки в Украине

Почти 50 тыс. человек привито против COVID-19 за сутки в Украине

09:11 01.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 151 млн, число жертв - 3,17 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 151 млн, число жертв - 3,17 млн

18:59 30.04.2021
В США число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в пятницу достигнет 100 млн

В США число полностью вакцинированных от COVID-19 американцев в пятницу достигнет 100 млн

16:10 30.04.2021
В Киеве делают больше всего в Украине тестов на коронавирус - Кличко

В Киеве делают больше всего в Украине тестов на коронавирус - Кличко

16:02 30.04.2021
Выявлена схема подделки результатов тестов на COVID-19 с внесением данных в приложение "Дій вдома"

Выявлена схема подделки результатов тестов на COVID-19 с внесением данных в приложение "Дій вдома"

12:20 30.04.2021
В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

В Киеве за минувшие сутки Covid-19 выявили у 868 человек, умерли 24, выздоровели 1146

11:49 30.04.2021
МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

МБРР может через месяц согласовать выделение Украине EUR90 млн по проекту помощи для вакцинации

11:02 30.04.2021
Индия обратилась к странам мира за помощью в борьбе с COVID-19, более 40 государств ответили на призыв

Индия обратилась к странам мира за помощью в борьбе с COVID-19, более 40 государств ответили на призыв

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

ПОСЛЕДНЕЕ

Провокационные листовки появились в Берегово на Закарпатье, полиция ищет авторов

Пиротехники на Днепропетровщине уничтожили почти 40 боеприпасов времен прошлых войн

Число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Кыргызтан и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы, сообщили в киргизской погранслужбе

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

Блинкен не исключил возможность прихода к власти в Афганистане талибов после вывода американских войск

Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА