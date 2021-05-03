События

09:09 03.05.2021

Пиротехники на Днепропетровщине уничтожили почти 40 боеприпасов времен прошлых войн

1 мин читать
Пиротехники на Днепропетровщине уничтожили почти 40 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области обезвредили 37 боеприпасов времен прошлых войн, сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Пятихатском районе, в 800 м к западу от села Трудолюбовка во время проведения полевых работ мужчина обнаружил 29 единиц устаревших артиллерийских снарядов калибра 76 мм и ручную противопехотная граната М-39. А в Днепровском районе, в 600 м к западу от села Любимовка, прогуливаясь по берегу Днепра, гражданин обнаружил предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

В городе Павлоград, в 400 м к востоку от железнодорожной станции "Павлоград-II" во время отдыха человек наткнулся на предметы, похожие на устаревшие артиллерийские снаряды калибра 45 мм в количестве 5 единиц.

В Широковском районе, в 2 км к западу от села Ингулец во время выпаса скота местный житель обнаружил предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 88 мм.

В ГСЧС отметили, что все обнаружены боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.

Теги: #боеприпасы #днепропетровская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 01.05.2021
Чешские боеприпасы к украинской "Рапире" испытывают в Ровенской области

Чешские боеприпасы к украинской "Рапире" испытывают в Ровенской области

05:02 27.04.2021
Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники ГСЧС уничтожили 1848 боеприпасов времен прошлых войн

20:38 23.04.2021
В Днепропетровской области в результате обвала пустых пород на шахте погиб горнорабочий

В Днепропетровской области в результате обвала пустых пород на шахте погиб горнорабочий

20:22 22.04.2021
Двух детей сбила водитель на пешеходном переходе в Днепропетровской области, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

Двух детей сбила водитель на пешеходном переходе в Днепропетровской области, пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии

19:03 20.04.2021
Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

Правоохранители обнаружили в Луганской области схрон диверсионно-разведывательной группы "ЛНР"

18:21 20.04.2021
Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

Чешские СМИ назвали еще двух подозреваемых во взрыве склада боеприпасов

04:46 16.04.2021
Харьковчанин хранил в гараже гранатометы, пулемет и другое оружие с боеприпасами

Харьковчанин хранил в гараже гранатометы, пулемет и другое оружие с боеприпасами

13:56 09.04.2021
СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

СММ ОБСЕ не смогла определить, от взрыва какого боеприпаса погиб 5-летний мальчик в оккупированном поселке Александровское

20:43 05.04.2021
В Днепропетровской области задержаны участники группировки, терроризировавшей фермеров и предпринимателей

В Днепропетровской области задержаны участники группировки, терроризировавшей фермеров и предпринимателей

08:44 12.03.2021
Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в Днепропетровской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

ПОСЛЕДНЕЕ

Провокационные листовки появились в Берегово на Закарпатье, полиция ищет авторов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн, число жертв - 3,2 млн

Число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 2758 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5550 человек

США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Кыргызтан и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы, сообщили в киргизской погранслужбе

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

Блинкен не исключил возможность прихода к власти в Афганистане талибов после вывода американских войск

Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА