Пиротехники на Днепропетровщине уничтожили почти 40 боеприпасов времен прошлых войн

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области обезвредили 37 боеприпасов времен прошлых войн, сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Пятихатском районе, в 800 м к западу от села Трудолюбовка во время проведения полевых работ мужчина обнаружил 29 единиц устаревших артиллерийских снарядов калибра 76 мм и ручную противопехотная граната М-39. А в Днепровском районе, в 600 м к западу от села Любимовка, прогуливаясь по берегу Днепра, гражданин обнаружил предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

В городе Павлоград, в 400 м к востоку от железнодорожной станции "Павлоград-II" во время отдыха человек наткнулся на предметы, похожие на устаревшие артиллерийские снаряды калибра 45 мм в количестве 5 единиц.

В Широковском районе, в 2 км к западу от села Ингулец во время выпаса скота местный житель обнаружил предмет, похожий на устаревший артиллерийский снаряд калибра 88 мм.

В ГСЧС отметили, что все обнаружены боеприпасы уничтожены путем контролируемого подрыва.