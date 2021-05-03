В Украине за сутки зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, , выздоровели 5 550 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 758 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 5 550 человек, умерло 154 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 апреля 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 1 591 человек; летальных случаев – 154 выздоровело – 5 550 человек", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 2 мая было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых инфицированых коронавирусом, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования COVID-19, 29 апреля было зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 апреля сообщалось о 9 590 новых больных коронавирусной болезнью, 27 апреля зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 апреля было 5 062 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 апреля сообщалось о 7 930 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 2 085 938 человек, 44 750 пациентов скончались, 1 681 815 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

За сутки 2 мая 2021 года в Украине привито 177 человек, 755 103 человека привито с начала прививочной кампании.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/