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07:47 03.05.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 3 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 02 мая, российские наемники 4 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 2 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", - подчеркнули в штабе ООС.

Обо всех фактах нарушениях украинская сторона СЦКК оперативно информировала СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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