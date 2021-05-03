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06:03 03.05.2021

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

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В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

По состоянию на 2 мая в США в процессе кампании иммунизации населения от коронавируса введены 245 млн 591 тыс. 469 доз вакцин от COVID-19, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

При этом полностью вакцинированы 104 млн 774 тыс. 652 человека, как минимум одна из положенных двух доз введена 147 млн 47 тыс. 12 жителям.

При подсчете CDC учитывали использование двух доз вакцин Moderna и Pfizer, а также одноразового препарата Johnson & Johnson.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в США по состоянию на воскресенье выявлено 32 млн 420 тыс. 702 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 577 тыс. 35 смертельных случаев от связанных с ним заболеваний.

Теги: #сша #вакцинация #коронавирус
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