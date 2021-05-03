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04:03 03.05.2021

Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

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Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что американо-китайский конфликт в случае возникновения противоречил бы интересам обеих стран.

"Дойти до этого, или даже двигаться в этом направлении глубоко противоречит интересам как Китая, так и Соединенных Штатов", - сказал он в интервью телеканалу CBS News.

В то же время Блинкен заявил: "За последние несколько лет мы стали свидетелями того, что Китай ведет себя более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом. Это факт".

Госсекретарь сказал, что у администрации президента США Джо Байдена существуют "реальные опасения по поводу кражи Китаем интеллектуальной собственности", обвинив Пекин в "несправедливой и враждебной конкуренции".

Он отметил, что Вашингтон совместно с "единомышленниками и другими обиженными странами" должен сказать Пекину, что "так не должно и не будет продолжаться".

Ранее США предупредили Китай, что в рамках защиты американских интересов в мире они будут усиливать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Я сказал президенту Си (председателю КНР Си Цзиньпину), что мы будем поддерживать мощное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, как мы делаем это вместе с НАТО в Европе, но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта", - сообщил Байден.

Он отметил, что также сказал Си Цзиньпину, что США приветствуют конкуренцию, но абсолютно ясно пояснил, что Вашингтон будет защищать американские интересы по всем направлениям.

По словам президента, "Америка будет противостоять несправедливой торговой практике, которая подрывает интересы американских рабочих и промышленности, такой, как субсидии государственным предприятиям и кража американских технологий и интеллектуальной собственности".

Теги: #сша #обвинение #госсекретарь #китай
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