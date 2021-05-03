На палестинских территориях протестуют против решения властей об отсрочке выборов

Сотни палестинцев в воскресенье приняли участие в акциях протеста в ответ на решение главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса отсрочить проведение выборов, сообщает иранский англоязычный телеканал "Пресс-ТВ".

По его данным, манифестации прошли как на западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа.

Ранее на этой неделе глава ПНА Махмуд Аббас заявил, что не будет организовывать выборы до тех пор, пока Израиль не разрешит их проведение в восточной части Иерусалима.

"Мы решили отложить выборы, так как Израиль не предоставил гарантий по поводу голосования в Иерусалиме", - сказал Аббас.

По его словам, в Израиле объяснили, что не могут сейчас принять решение по палестинским выборам в восточной части Иерусалима, так как из-за политического кризиса нынешнее израильское правительство занимается только текущими делами и не принимает стратегических решений.

"Однако когда речь заходит, к примеру, о строительстве новых еврейских поселений, оказывается, что в Израиле правительство очень даже работает", - добавил палестинский лидер.

Планировалось, что парламентские выборы на палестинских территориях пройдут 22 мая, а президентские - 31 июля.