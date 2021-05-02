В результате ДТП во Львовской области пострадали 5 человек, трое из них дети – ГСЧС

В результате столкновения двух легковых автомобилей во Львовской области на трассе Киев-Чоп в воскресенье, пятеро человек пострадали, из них трое дети, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"2 мая в 10:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г.. Сколе на ул. Князя Святослава Стрыйского района на трассе Киев-Чоп произошло столкновение двух автомобилей "Renault Scenic" и "Opel Omega". В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили 5 человек из них 3 детей, а именно: водитель "Renault Scenic", 1980 года рождения и его пассажирка, девочка 2012 года рождения, а также водитель "Opel Omega", 1981 года рождения и ее пассажиры , девочки 2016 и 2007 года рождения. Потрепевшие с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу", – сказано в сообщении на сайте гСЧС в воскресенье вечером.

В ГСЧС отметили, что травмированный водитель автомобиля "Renault Scenic", был зажат деформированными деталями кузова. Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего из автомобиля и передали работникам скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители