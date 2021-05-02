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21:56 02.05.2021

Суточный прирост коронавируса в странах Балтии сократился до 1,5 тыс. новых случаев

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Суточный прирост коронавируса в странах Балтии сократился до 1,5 тыс. новых случаев

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1 тыс. 503 случаев заражения коронавирусом, из которых 174 в Эстонии, 380 в Латвии и 949 в Литве.

Накануне в странах Балтии было выявлено 2 тыс. 555 случаев коронавируса. 30 апреля сообщалось о 2 тыс. 431 случае, 29 апреля - 2 тыс. 448, 28 апреля - 2 тыс. 948, 27 апреля - 2 тыс. 086, а 26 апреля сообщалось о 897 случаях.

По данным на воскресенье, 2 мая, в Эстонии за сутки было выявлено 174 случая коронавируса, с начала пандемии в Эстонии выявлены 122тыс. 685 случаев, сообщил в воскресенье департамент здоровья. За минувшие сутки умерли два человека, всего скончалось после начала пандемии 1 тыс. 168 человек. Из 1,3 млн жителей Эстонии как минимум одну дозу вакцины получили более 338 тыс. человек, в том числе курс вакцинации завершен у 124 тыс. 413 человек.

В Латвии выявлено 380 новых случаев COVID-19, с начала пандемии коронавирус был выявлен у 119 тыс. 750 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. За сутки умерли пять человек с коронавирусом, за время пандемии в Латвии скончались 2 тыс. 144 больных "Covid-19". За прошедшие сутки в Латвии госпитализировано 46 пациентов с COVID-19, выписано 13 человек, а общее число больных коронавирусом в стационарах увеличилось с 608 до 631, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В Литве за минувшие сутки в стране было выявлено 949 новых случаев COVID-19, в целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 249 тыс. 680 случаев COVID-19. За сутки скончались 12 человек с коронавирусом, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Теги: #статистика #коронавирус #балтия
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