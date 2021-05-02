В Азербайджане спад случаев COVID-19, 23 человека скончались за сутки

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 058 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 321,38 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 213 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 23 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 561.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 293,689 тыс. человек (+2 125 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 130 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 777 тестов на коронавирус (накануне 12 692 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 262,655 тыс. тестов на COVID-19.