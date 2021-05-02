Куликовое поле в Одессе временно закрыли на санобработку – полиция

Площадь Куликовое поле в Одессе временно закрыли для посещения граждан из-за проведения санитарной обработки после прошедших утром массовых мероприятий, посвященных 7-ой годовщине трагедии 2 мая 2014 года.

Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, доступ граждан к площади сейчас временно ограничен.

"Просим всех с пониманием отнестись к этим мерам - они направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции",- подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, в центре Одессы в воскресенье прошли мероприятия, посвященные 7-ой годовщине трагедии, произошедшей в городе 2 мая 2014 года.

Тогда в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.