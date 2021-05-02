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17:50 02.05.2021

В Одессе прошел Марш защитников города

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В Одессе прошел Марш защитников города

В Одессе в воскресенье прошел Марш защитников города, сообщила пресс-служба партии "Национальный корпус".

По информации "Нацкорпуса", участие в Марше приняли более 2 тыс человек, они прошли от Соборной площади по центральным улицам города. На Дерибасовской были возложены цветы к памятной доске Игорю Иванову и Андрею Бирюкову.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий сказал: "Для врагов 2 мая – траур, но траур не по тем, кто погиб, а по тому, что Одесса не стала псевдореспубликой по аналогу "ЛДНР". Для каждого украинца 2 мая – это победа. Сложная и, безусловно, с жертвами, которым никто не радуется. Но такая цена победы и мира. В этот день Одесса осталась Украиной".

В свою очередь партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает 2 мая "Днем памяти жертв политического террора".

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей", - говорится в заявлении партии.

2 мая 2014 года в Одессе в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

 

 

Теги: #нацкорпус #марш #одесса
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