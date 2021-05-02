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17:48 02.05.2021

Российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили условия перемирия

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Российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили условия перемирия

С начала текущих суток, 2 мая, российские наемники на Донбассе 1 раз нарушили условия режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в воскресенье.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов", - сообщают в штабе ООС.

Там уточняют, что боевых потерь среди украинских защитников нет.

В тоже время отмечается, что украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В частности, "оккупанты продолжают минировать поля и дороги на временно оккупированных территориях Украины".

"Впервые, 28 апреля, БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил около 1350 противотанковых мин в двух полях вблизи Верхнешироковского, недалеко от Донецка. Немного дальше от того же населенного пункта обнаружено еще 130 противотанковых мин и 4 мины были обнаружены на блокпосту возле населенного пункта Крещатицкое", - информируют в штабе ООС.

Также сообщается, что 29 апреля, в поле в 1,5 км от Сигнального, что вблизи Донецка, БПЛА Миссии впервые зафиксировал около 600 мин, принадлежащих вооруженным формированиям. 98 противотанковых мин, установленных недавно, БПЛА ОБСЕ обнаружил недалеко от населенного пункта Александровка.

"Такие действия оккупантов направлены на дестабилизацию обстановки в районе линии разграничения и свидетельствуют о нежелании решать конфликт мирным путем", - резюмируют в штабе ООС.

Там добавляют, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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