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17:05 02.05.2021

В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство

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В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство

В городе Очаков (Николаевская обл.) в канаве возле свалки нашли труп военнослужащего, который подозревался в покушении на убийство другого военного.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, предварительной причиной смерти военнослужащего является самоубийство.

"1 мая около 18:25 в полицию поступило сообщение о том, что в г. Очаков по ул. Кинбурская в канаве возле свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную. Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти - самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

Уточняется, что с места происшествия полицейские изъяли нож, а также пистолет, которые направили на исследование.

"Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, который подозревался в покушении на убийство также военного, которое имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове", - подчеркивают правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги: #военные #николаевская_область #убийство
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