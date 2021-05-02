Декларация о туристическом сотрудничестве с Турцией позволит упростить правила пересечения границы и увеличить количество авиарейсов – Шмыгаль

Благодаря подписанию между Украиной и Турцией Совместной декларации о намерениях относительно сотрудничества по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов, стороны смогут упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, а также увеличить количество авиарейсов между странами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье.

"Это соглашение, в частности, дает возможность упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, обмениваться системами вакцинации, увеличить количество рейсов между странами, расширить наличие туристических аудиогидов украинском и турецком языках, а также развивать сотрудничество по привлечению инвестиций в сферу туризма и курортов", - написал премьер в фейсбуке.

Он напомнил, что документ был подписан министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе встречи с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоя.

Как сообщалось, 27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же пандемия постоянно вносит Свои коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", - написал по этому поводу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своём телеграм-канале.