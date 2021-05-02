События

15:40 02.05.2021

Декларация о туристическом сотрудничестве с Турцией позволит упростить правила пересечения границы и увеличить количество авиарейсов – Шмыгаль

1 мин читать
Декларация о туристическом сотрудничестве с Турцией позволит упростить правила пересечения границы и увеличить количество авиарейсов – Шмыгаль

Благодаря подписанию между Украиной и Турцией Совместной декларации о намерениях относительно сотрудничества по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов, стороны смогут упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, а также увеличить количество авиарейсов между странами, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье.

"Это соглашение, в частности, дает возможность упростить правила пересечения границы для граждан обоих государств, обмениваться системами вакцинации, увеличить количество рейсов между странами, расширить наличие туристических аудиогидов украинском и турецком языках, а также развивать сотрудничество по привлечению инвестиций в сферу туризма и курортов", - написал премьер в фейсбуке.

Он напомнил, что документ был подписан министром культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ходе встречи с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоя.

Как сообщалось, 27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли.

"Международные соглашения стоит обновлять и расширять. Это залог устойчивого развития. Тем более, когда поддержку со стороны турецкой стороны сегодня наша страна испытывает особенно. Как и солидарность в геополитических взглядах. К тому же пандемия постоянно вносит Свои коррективы в стратегический курс наших государств. После обсуждения возможных направлений подписали меморандум о сотрудничестве", - написал по этому поводу министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своём телеграм-канале.

 

Теги: #шмыгаль #туризм #турция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:02 30.04.2021
Шмыгаль: доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей

Шмыгаль: доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей

17:58 29.04.2021
Рада намерена создать Единый туристический реестр

Рада намерена создать Единый туристический реестр

15:02 29.04.2021
Шмыгаль и вице-премьер Польши обсудили региональную безопасность, вакцинацию против COVID-19 и пограничную инфраструктуру

Шмыгаль и вице-премьер Польши обсудили региональную безопасность, вакцинацию против COVID-19 и пограничную инфраструктуру

14:09 28.04.2021
С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

С мая все субсидианты будут получать субсидию в денежной наличной форме - Шмыгаль

14:03 28.04.2021
Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

Кабмин продлит цену э/э для населения 1,68 грн/кВт-ч до 30 июня – премьер

13:54 28.04.2021
Правительство не будет усиливать карантин на майские праздники, но усилит контроль за соблюдением ограничений - Шмыгаль

Правительство не будет усиливать карантин на майские праздники, но усилит контроль за соблюдением ограничений - Шмыгаль

18:05 27.04.2021
Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов - министр туризма

Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов - министр туризма

15:45 27.04.2021
Шмыгаль пока не планирует вносить в Раду представление на увольнение Стапанова - источник

Шмыгаль пока не планирует вносить в Раду представление на увольнение Стапанова - источник

15:07 27.04.2021
Премьер ожидает снижения "Нафтогазом" и другими газсбытами цен на годовой продукт летом

Премьер ожидает снижения "Нафтогазом" и другими газсбытами цен на годовой продукт летом

12:39 27.04.2021
Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Украина и Турция нацелены усилить сотрудничество в туристической отрасли – Ткаченко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители начали уголовное производство по факту использования запрещенной символики одесситом

Руководство Нацгвардии планирует усилить сотрудничество с Вооруженными силами Швеции

В Харьковской области в результате масштабного пожара на пилораме погиб человек

На Куликовом поле в Одессе работу правоохранителей координирует первый замглавы МВД Яловой

За сутки в ВСУ выявили 7 новых случаев заболевания COVID-19

Кратковременные дожди пройдут в понедельник в восточной и юго-восточной части Украины

В Киеве за минувшие сутки выявили 177 случаев Covid-19 – мэр

В Украине усилен контроль за безопасностью дорожного движения и в местах отдыха граждан - Нацполиция

Правоохранители усиленно охраняют Куликово поле и Соборную площадь в связи с годовщиной "Одесской трагедии"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 152 млн, число жертв - 3,19 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА